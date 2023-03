Eine Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Freinsheim am Mittwochnachmittag schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurde die 64-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen gebracht. Die Frau aus der Verbandsgemeinde Freinsheim war laut Polizei zum Unfallzeitpunkt auf der Herxheimer Straße unterwegs. An der Einmündung zur Friedrich-Bruch-Straße stieß sie mit dem Auto einer 27-jährigen Fahrerin aus dem Landkreis Bad Kreuznach zusammen. Es entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro. Die Polizei hat zur Klärung der Unfallursache die beiden Fahrzeuge sichergestellt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallhergang unter Telefon 06322 9630. rhp