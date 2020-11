Weil ihr ein Auto die Vorfahrt genommen hat, wurde eine Radfahrerin am Sonntagnachmittag gegen 16.10 Uhr bei einem Unfall in der Freinsheimer Friedhofstraße erheblich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Wie die Beamten berichten, war die Frau aus Richtung des Friedhofs unterwegs, als ein Fahrzeug aus der Straße Hinter den Rüstern kam, die Vorfahrtsregel missachtete und gerade über den Kreuzungsbereich fuhr. Von dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen silber-blauen Van gehandelt haben könnte. Als die Fahrradfahrerin bremste und so den Zusammenstoß mit dem Wagen verhinderte, fiel sie über den Lenker zu Boden. Sie zog sich mehrere Schürfwunden und Knochenbrüche zu und musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Pärchen als Zeugen gesucht

Der Unfall sei von einem Pärchen aus Freinsheim im Alter von etwa 50 Jahren beobachtet worden, die im Anschluss nicht mehr ermittelt werden konnten, so die Polizei. Die Beamten bitten die Zeugen, sich únter 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.