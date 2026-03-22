Eine Fahrradfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der L454 zwischen Weisenheim am Sand und Birkenheide am Sonntagmittag schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war die 81-Jährige gegen 13.45 Uhr mit ihrem Fahrrad von Lambsheim kommend in Richtung Erpolzheim auf einem Wirtschaftsweg unterwegs. An der Kreuzung am Eyersheimer Hof missachtete sie das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“.

Sie fuhr auf die Landstraße, wo sie mit einem Transporter zusammenstieß, der aus Richtung Birkenheide kam. Der 21-jährige Fahrer habe einen Zusammenstoß nicht verhindern können, so die Polizei. Durch den Aufprall stürzte die Frau auf die Straße. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Unfallklinik. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Polizei einen Sachverständigen eingeschaltet. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim bittet Zeugen, sich unter 06322 9630 zu melden.