Eine 60-jährige Radfahrerin aus Bad Dürkheim ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag verletzt worden und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizeimitteilung fuhr die Frau gegen 17.10 Uhr in der Weinstraße Nord auf dem Radweg von Ungstein aus kommend Richtung Innenstadt und wollte an der Querung zur B37 bei grüner Ampel über die Bundesstraße fahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 83 Jahre alter Mann aus Bad Dürkheim mit seinem Mercedes Benz aus Richtung Salinen kommend die B37 in Richtung Ludwigshafen. Er missachtete die rote Ampel und kollidierte mit der Radfahrerin. Es entstand ein Sachschaden von rund 1800 Euro.