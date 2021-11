Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr hat die Polizei gegen einen betrunkenen Radfahrer eingeleitet. Wie die Polizei berichtet, wurde in der Nacht zum Samstag, gegen 4.12 Uhr, mitgeteilt, dass in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim ein betrunkener Radfahrer unterwegs sei. Beim Eintreffen in der Mannheimer Straße stellten die Beamten fest, dass ein 47-jähriger Radfahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim offensichtlich nicht mehr fahrtauglich war. Die Polizisten hätten versucht einen Atemalkoholtest durchzuführen, der Radfahrer sei so betrunken gewesen, dass dies nicht möglich gewesen sei. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.