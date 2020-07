Ein 67-jähriger Radfahrer aus Polen ist am Donnerstag in der Erpolzheimer Hauptstraße gestürzt, als er Richtung Birkenheide fuhr. Laut Polizei verletzte er sich dabei leicht am Auge und erlitt Schürfwunden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.