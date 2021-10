Zu einem Unfall mit einem Radfahrer und einer Fußgängerin kam es laut Polizei am Samstag gegen 15 Uhr in der Römerstraße in Bad Dürkheim. Dort war ein 60-Jähriger aus Schifferstadt mit seinem Rad in Richtung Stadtplatz unterwegs. Als er eine Fahrbahnschwelle überfuhr, verriss der Mann den Lenker und stürzte in den Rücken einer gleichaltrigen Fußgängerin aus Frankenthal, die auf dem Gehweg in gleicher Richtung unterwegs war. Beide wurden dabei leicht verletzt, die Frau wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.