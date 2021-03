Unfallflucht nach Rempler: Am Montagmittag konnte sich in der Bad Dürkheimer Gutleutstraße ein Radfahrer in der Mittagszeit an einer Ampel nur durch einen geistesgegenwärtigen Sprung zur Seite vor einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto retten.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein 18-jährige Polo-Fahrer ausfindig gemacht. Der junge Mann bog laut Polizei gegen 13.30 Uhr in einem zu engen Bogen aus der Mannheimer Straße, aus der Stadtmitte kommend, nach links in die Gutleutstraße ein und fuhr frontal auf den in erster Reihe bei Rot im Kreuzungsbereich wartenden 69-jährigen Radler zu. Nur durch einen Sprung nach links konnte der Radfahrer eine frontale Kollision vermeiden. Es kam trotzdem zu einem leichten Zusammenstoß. Der Autofahrer entfernte sich danach laut Polizeibericht unerlaubt von der Unfallstelle. Der 69-Jährige stand unter Schock, hatte sich aber keine Verletzungen zugezogen. Am Rad entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte auf einem Parkplatz ein Wagen mit einem Frontschaden festgestellt und gemeldet werden. Den Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.