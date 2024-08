Am ganz frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr hat die Polizei einen betrunkenen Radfahrer in Erpolzheim aus dem Vekehr gezogen. Nach Angaben der Polizei war der 22 Jahre alte Mann zuvor auf der Hauptstraße in Schlangenlinien gefahren. Das Licht hatte er nicht eingeschaltet. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Den Radler erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. rhp