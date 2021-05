Ein 45-jähriger Radfahrer aus Bad Dürkheim ist am Samstag gegen 10 Uhr in Weisenheim am Sand bei einem Unfall verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Beim Abbiegen Radler übersehen

Ein 44-Jähriger Weisenheimer bog von der Straße am Bahnhof rechts in die Bahnhofstraße ab und übersah den Radfahrer dabei. Der Radfahrer stieß gegen das Auto, konnte einen Sturz zwar verhindern, zog sich aber leichte Prellungen zu. Er konnte nach dem Unfall nach Hause fahren. Dennoch erwartet den Autofahrer ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.