Bei einem Unfall am Kreisverkehr in der Bruchstraße am Montag wurde ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall gegen 7 Uhr: Der 42-jährige Radfahrer ist von der Bruchstraße aus in den Kreisverkehr gefahren und wollte die dritte Ausfahrt in Richtung Industriegebiet nehmen. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer sei hinter ihm im Kreisverkehr gefahren, habe ihn übersehen und berührt. Dadurch sei der Fahrradfahrer zu Boden gestürzt und leicht an Rücken, Armen und Beinen verletzt. Das DRK habe ihn versorgt. Laut Polizei hat er keinen Fahrradhelm getragen.

Die Polizei weist daher noch einmal daraufhin, wie wichtig es ist, beim Radfahren einen Helm zu tragen: „Bei vielen Fahrradunfälle ist aber der Kopf betroffen. Untersuchungen zeigen, dass Helme 20 Prozent aller leichten und 80 Prozent aller schweren Kopfverletzungen verhindern könnten“, schreiben die Beamten. Um sicher mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, empfehle die Polizei daher ausdrücklich das Tragen eines Helms. Am PKW sei kein Sachschaden entstanden.