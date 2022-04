Unfallflucht hat ein Radfahrer nach Angaben der Polizei am Abend des Karfreitags, 15. April, gegen 20 Uhr, begangen. Laut Polizeibericht fuhr der Radfahrer durch die Seebacher Straße Richtung Amtsplatz, habe keinen Helm getragen und habe mit dem Handy telefoniert. Nach Angaben von Zeugen sei der Radfahrer durch das Telefonat derart abgelenkt gewesen, dass er mit dem Rad immer weiter nach rechts und schließlich auf ein parkendes Auto auffuhr. Der Radfahrer sei gegen den Pkw gestürzt und dabei dem Kopf auf das Fahrzeug aufgeschlagen. Der Radfahrer sei aufgestanden, noch kurz vor Ort geblieben und habe dann seine Fahrt Richtung Amtsplatz fortgesetzt. Der Mann sei etwa 18 Jahre alt und 1,90 Meter groß. Er habe eine weiße Sportjacke, weiße Schuhe und eine schwarze Trainingshose getragen. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein älteres, silberfarbenes Pedelec für Damen handeln. An dem geparkten Auto sei ein Sachschaden von etwa 5000 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 963-0 oder E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.