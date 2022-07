Am Montag gegen Mitternacht hat laut Polizei der Fahrer eines Lieferdienstes mit einem gelben Fiat Panda andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Demnach überholte er an der Einmündung Wasserhohl/Berliner Straße verbotswidrig ein verkehrsbedingt wartendes Auto. Dadurch geriet ein von rechts kommender bevorrechtigter Fahrradfahrer ins Schlingern. „Zu einem Sturz kam es glücklicherweise nicht“, berichten die Beamten. Gegen den Fiat-Fahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Eine Beschreibung des Fahrradfahrers liegt nicht vor. Da er weiterfuhr, bittet die Polizei ihn, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.