In dem rund 44 Hektar großen Naturschutzgebiet Rüstergewann in Leistadt sollen mehr Flächen als bisher so gepflegt werden, dass es dem Naturschutz entspricht und Artenreichtum fördert: Das ist das Ziel einer gemeinsamen Initiative des Naturschutzverbands Pollichia, des Ortsvorstehers und des Ortsbeirats.

Etwa die Hälfte der Fläche werde für Weinbau genutzt, um dieses Gelände gehe es bei der Initiative nicht, betont Ortsvorsteher Axel Günther (FWG-Leistadter Liste). Seit