Erfreuliche Nachrichten hatte Bürgermeister Wolfram Meinhardt (FWG) am Mittwoch im Rat zu verkünden: Die Gemeinde bekommt Geld aus dem Infrastrukturpaket des Bundes.

Auch seinen Anteil an der Rückzahlung des Kreises an zu viel gezahlten Personalkosten erhält Gönnheim. Weil die Zuschüsse für Kitas 2021 im Zusammenhang mit dem Kita-Zukunftsgesetz erhöht wurden, bekommt der Zweckverband Kita Friedelsheim-Gönnheim rund 600.000 Euro zurück. Sie werden jetzt nach dem geltenden Schlüssel an die beiden Gemeinden zurückgezahlt. Es herrschte Einigkeit im Rat, die zu viel gezahlten Personalkostenbeiträge dazu zu verwenden, den Gemeindehaushalt in den kommenden Jahren auszugleichen.

Die Verbandsgemeinde Wachenheim bekommt aus dem Investitionspaket des Bundes etwa 5,61 Millionen Euro, davon sollen 464.400 Euro an die Gemeinde Gönnheim weitergereicht werden. Die Steuermesszahl der jeweiligen Gemeinden ist dabei der Schlüssel für die Verteilung der gut fünf Millionen Euro. Gleichzeitig wird die Verbandsgemeindeumlage von 37,5 auf 39 Prozent erhöht. Das hat am Tag vor der Gönnheimer Ratssitzung der Verbandsgemeinderat beschlossen.

Kurze Frist bedauert

Meinhardt beklagte, dass die Bürgermeister der Verbandsgemeinde nur sehr kurzfristig vom Eingang des Investitionspaketes erfahren hätten. So habe man sich nicht informieren können, welche Verteilmechanismen noch möglich gewesen wären. Ein Aufschub des Verteilungsbeschlusses wurde mit Blick auf die kurze Frist bis Ende April für die Bekanntgabe, wofür die Mittel eingesetzt werden sollen, abgelehnt. In Gönnheim soll das Geld für die energetische Sanierung der Sonnenberghalle und die Installation einer Photovoltaikanlage auf deren Dach verwendet werden.