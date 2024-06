Der TuS Friedelsheim hat sein Ziel erreicht. Das Team wurde souverän Meister in der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt West und ist in die A-Klasse aufgestiegen. Spielertrainer Nicolas Wrede sagt, warum der TuS so stark war und was sich verändern wird.

2015 sind die Friedelsheimer aus der A-Klasse abgestiegen, fristeten jahrelang eher ein Mauerblümchendasein, ehe jetzt die Rückkehr gelang. „Das Team hat in der Hinrunde eine überragende