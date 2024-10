Die römische Villa in Ungstein erwacht zu neuem „alten“ Leben: Mitglieder der „I. Roemercohorte Opladen“ geben am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Oktober, Einblicke in den zivilen und militärischen Alltag von einst. Unter anderem werden an den beiden Tagen von jeweils 11 bis 18 Uhr (5. Oktober) und 10 bis 17 Uhr (6. Oktober) alte Techniken vorgeführt: vom Bronzegießen über Knochenschnitzen bis zur Färberei. Beim Salzhändler erfährt man unter anderem Interessantes über das „weiße Gold“ und ein Öllampen-Hersteller zeigt, wie man „Licht ins Dunkel“ brachte. Wer will, kann sogar in die römische Schule gehen. Und natürlich gab es auch das schon zu dieser Zeit: Kriminalität. Wie man damit umging, erfahren die Besucherinnen und Besucher bei der Veranstaltung. Höhepunkte an beiden Tagen ist die römische Weinlese mit Traubentreten in den antiken Kelterbecken.

Kostenloser Shuttleverkehr

Es besteht ein kostenloser Buspendelverkehr ab dem Wurstmarktplatz. Die Busse pendeln samstags von 11 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr. Die Bauern- und Winzerschaft Ungstein bietet an beiden Tagen einen kleinen Weinspaziergang rund um die Römervilla inklusive Verkostung von vier Weinen aus Ungstein an. Startzeit ist jeweils um 11.30 Uhr, 13 Uhr, 14.30 Uhr und 16 Uhr. Kosten: 7,50 Euro pro Person. Treffpunkt: Süd-Ost-Ecke der Römervilla. Kontakt: Karin Weber, karin.weber@kwb-pfalz.de, Anmeldung erwünscht, aber nicht notwendig.