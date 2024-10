Tapfere Krieger, geschickte Handwerker, leicht bekleidete Erntehelfer: Am Ungsteiner Weilberg ist am Wochenende ein Verein mit seinem historischen Fachpersonal zu Gast gewesen. Er entführte die Besucher bei der „Römischen Weinlese“ in den Alltag von anno dazumal.

Die „Römische Weinlese“ am Ungsteiner Weilberg ließ die Besucher tief in die Geschichte der Region eintauchen. Alt und Jung erfuhren am