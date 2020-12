Der Weihnachtsumtrunk an Heiligabend auf dem Römerplatz ist in den vergangenen Jahren zum Ritual geworden. „In diesem Jahr ist natürlich alles anders, und der Umtrunk muss leider ausfallen“, berichtet Steffen Michler vom „Haus der guten Weine“. Trotzdem muss die Fangemeinde, teilweise fanden sich über 400 Personen auf dem Römerplatz ein, nicht gänzlich auf das Spektakel verzichten. „Wir haben überlegt, wie wir es am 24. Dezember machen. Die Weihnachtsansprache machen wir trotzdem und werden sie über Facebook und Youtube streamen“, erklärt Michler. Wer sonst auf dem Platz dabei gewesen sei, könne nun, gerne mit einer Flasche Sekt aus dem Weinladen, zu Hause anstoßen und ab 14 Uhr die Ansprache verfolgen. Die Rede sei zwar vorher aufgezeichnet worden, wird aber „live“ auf Facebook gesendet, sodass man sie dann auch aktuell kommentieren kann. „Wir gucken auch mit und geben dann auch unsere eigenen Kommentare ab“, so Michler. Später könne man die Ansprache auf Youtube ansehen.