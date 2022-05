Viel los ist derzeit auf dem Römerplatz – kein Wunder, denn es wird Stadtfest gefeiert. Fast auf den Tag genau vor 30 Jahren, am 29. Mai 1992, war das auch so. Aber es gab einen weiteren Grund zum Feiern: die Einweihung des neu gestalteten Römerplatzes. Im Januar war mit den Arbeiten im Zuge der Stadtsanierung begonnen worden. 1,9 Millionen D-Mark hatte die Verwandlung des Platzes in ein autofreies Schmuckstück gekostet.

„Ein Stück Lebensqualität für die Dürkheimer“

Der damalige Bürgermeister Horst Sülzle (SPD) sagte: „Wer sich jetzt noch vorstellt, dass bald Schlosskirchen- und Schulplatz fertig sein werden und der Bereich Stadtplatz, Obermarkt, Römerstraße, Leininger Straße und Leopoldstraße sowie das Stück Weinstraße Süd bis Musik Haass in den nächsten Jahren umgestaltet werden, müsste doch mit mir einig sein, dass wir für die Dürkheimer Bevölkerung und unsere Gäste ein Stück Lebensqualität zurückgewonnen haben.“ Dem ist 30 Jahre später nichts hinzuzufügen.