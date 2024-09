Das Fahrradfahren auf dem Römerplatz bleibt erlaubt – auch im Sommer. Der Bauausschuss lehnte den Antrag der Sozialdemokraten ab, das Radfahren von Mai bis September sowie bei Veranstaltungen zu verbieten. Der Antrag war vom Stadtrat in die Arbeitsgruppe Radverkehr und den Bauausschuss verwiesen worden.

Derzeit gilt kein Verbot, allerdings werden Radfahrer mit Schildern aufgefordert, auf Fußgänger Rücksicht zu nehmen. Diese Beschilderung soll nun verbessert werden. Laut Polizei hat es in den vergangenen 18 Monaten keinen Unfall in dem Bereich gegeben, heißt es in der Beschlussvorlage.

Wietschorke: Römerplatz ist Fahrrad-Achse

Wie der stellvertretende Bauamtsleiter Steffen Wietschorke sagte, sei der Römerplatz eine wichtige Fahrrad-Achse für den Schülerverkehr, für den aktuell keine Alternativroute angeboten werden könne. Ein tages- oder jahreszeitliches Verbot sei schwer umsetzbar.

SPD-Fraktionssprecher Ralf Lang zeigte sich unzufrieden mit der Empfehlung der Verwaltung, den Antrag abzulehnen: „Ich lese Schilder, Schilder und noch mehr Schilder. Wir wissen, dass das nichts bringt.“ Es gebe immer wieder zahlreiche gefährliche Situationen zwischen Radfahrern und Fußgängern. „Das Prinzip Rücksicht funktioniert nicht“, so Lang. Die Stadt sei gefordert, Alternativrouten anzubieten.

Gisela Hoffmann (CDU) sagte, die Schilder müssten farblich auffälliger sein und klarmachen, dass für Radfahrer Schrittgeschwindigkeit gelte. Ralph Mühlbeier (Grüne) erklärte, in der Fahrrad-AG gebe es ein klares Meinungsbild, dass Radverkehr durch die Innenstadt zulässig bleiben muss. Peter Brodhag (FDP) sagte, man sollte nicht alles „überreglementieren“.