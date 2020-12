Sein russisches Navigationsgerät hat am Mittwoch gegen 15 Uhr der Polizei zufolge einen litauischen Lkw-Fahrer an den Römerplatz in Bad Dürkheim gelotst. Eigentliches Ziel des Fahrzeugtransporters war jedoch ein Autohaus in der Friedelsheimer Straße. Aufgrund des Verkehrs und der örtlichen Gegebenheiten konnte der fehlgeleitete Brummifahrer aber nicht mehr eigenständig zurücksetzen. Deshalb sperrten die Beamten kurzfristig die Römerstraße für den Verkehr, damit der Mann zurücksetzen und seine Fahrt fortsetzen konnte.