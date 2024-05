Die SPD möchte das Radfahren auf dem Römerplatz in den Sommermonaten untersagen. Das geht aus einem Antrag hervor, den die Sozialdemokraten für den Stadtrat am Dienstag, 17 Uhr, gestellt haben. Derzeit mahnen Schilder zwar zur Rücksichtnahme, verboten ist das Radfahren dort allerdings nicht. Gelten soll das Verbot von Mai bis September sowie während Veranstaltungen.

Auf dem Römerplatz und in der umliegenden Fußgängerzone seien im Sommerhalbjahr viele Fußgänger unterwegs, stellen die Sozialdemokraten in dem Antrag fest. Durch schnelles Fahrradfahren entstünden immer wieder gefährliche Situationen und es komme zu Konflikten. Man halte an der Stärkung des Radverkehrs fest, wolle aber auch den Fußgängerverkehr stärken und sicherer machen. „Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass das Queren der Innenstadt für Fahrradfahrer erschwert wird“, betont die SPD.

Die Arbeitsgruppe Fahrrad soll daher prüfen, welche Alternativrouten für die Fahrradfahrer zur Verfügung stehen. Eine entsprechende Beschilderung soll nach SPD-Vorstellungen ins Auge gefasst werden.