Unter dem Titel „Queer – hier bei uns“ hatte der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen in Bad Dürkheim für Dienstag, 12. Mai, einen Vortragsabend im Mehrgenerationenhaus organisiert. Die Veranstaltung haben die Grünen auch mit Plakaten in Bad Dürkheim beworben. Die Parteimitglieder mussten feststellen, dass vier davon im Vorfeld zerstört wurden. Der Ortsverband hat deshalb bei der Polizei Anzeige erstattet.

„So etwas haben wir außerhalb von Wahlen bei Veranstaltungen zu anderen Themen nie erlebt“, sagt Ortsverband-Sprecherin Susanne Brenzinger. Die Plakate seien zum Teil ganz entfernt oder mit viel Gewalt zerfetzt worden. Dies zeige, dass das Thema in Bad Dürkheim weiterhin polarisiere und Ablehnung hervorrufe, stellt Brenzinger fest. Auch bei der Veranstaltung am Dienstagabend vergangene Woche im voll besetzten Mehrgenerationenhaus habe sich gezeigt, dass queere Menschen verunsichert seien und sich in der Gesellschaft ausgegrenzt fühlten.