Was bedeutet es, als queerer Mensch auf dem Land zu leben? Joachim Schulte, Sprecher von QueerNet, ruft zur Offenheit auf. Die Schulen hat er besonders im Blick.

„Queer bei uns“: Unter diesem Titel lädt der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen Bad Dürkheim am Dienstag, 12. Mai, 19 Uhr, ins Mehrgenerationenhaus ein. Referent ist Joachim Schulte, Sprecher von QueerNet Rheinland-Pfalz. Wir haben uns vor der Veranstaltung mit ihm unterhalten.

Herr Schulte, lebt es sich denn als queerer Mensch schwieriger als im ländlichen Raum?

Das ist sehr individuell und kommt zum einen auf die persönliche Aufgeschlossenheit als auch auf das Lebensumfeld an. Im städtischen Raum ist es einfacher, als queerer Mensch offen zu leben, weil man sich mit anderen besser vernetzten kann. Da gibt es mehr Treffpunkte, queere Zentren. Da findet sich schnell eine Gruppe. Auf dem Land habe ich womöglich den Eindruck: Außer mir gibt es niemanden. Deshalb gehen viele junge Leute nach der Schule in die Stadt – aus beruflichen Gründen, aber auch um eine Liebesbeziehung einzugehen.

Welche Rolle spielen die engeren sozialen Kontakte, die man auf dem Land hat? Können sie weiterhelfen oder stehen sie eher im Weg?

Man ist ja auf dem Land eher integriert, auch in Vereinen. Man kennt sich eben. Das kann ein Vor- und Nachteil sein. Je nachdem, welche Signale man bekommt: Wenn ich erfahre, dass ich nicht dazu gehöre, dann wird es schwierig. Wir haben zum Beispiel mit QueerNet Rheinland-Pfalz, dem landesweiten queeren Netzwerk, eine Fortbildung für Freiwillige Feuerwehren angeboten. Die bemühen sich auf Landesebene sehr um Offenheit. Von denen bekomme ich vermittelt, dass beim Thema Queer-Sein viel Abwertung passiert. Es geht darum, hier dagegen zu halten, die eigene Widerstandsfähigkeit zu stärken und klar nach außen die Offenheit zu vertreten.

Welche Rolle spielen Schulen?

Eine sehr große, da sich ja mitten in der Schullaufbahn die sexuelle Identität entwickelt. Da ist es wichtig, welches Klima in der Schule herrscht. Wie offen ist Schule für Vielfalt? Wie zeigt sie, dass sie offen ist?

Das ist vielleicht vor ein paar Jahren noch leichter gefallen. Heute lassen sich viele junge Leute von rechtsextremem Gedankengut beeinflussen.

Aber dadurch sind gerade jetzt die Schulen noch mehr gefordert. Sie sollten wachsam sein und klar Position beziehen. Das Narrativ der AfD ist ja, dass die Schulen neutral zu sein haben. Aber das ist eine Lüge. Schließlich arbeiten dort Beamtinnen und Beamte, die einen Eid auf die Verfassung geschworen haben. Und darin steht nicht nur, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, sondern auch, dass es die Verpflichtung des Staates ist, sie zu achten und zu schützen. Das ist ein Auftrag, sich aktiv für Gleichwertigkeit und gegen Diskriminierung einzusetzen.

Und wie könnte dieser Einsatz aussehen?

Die Leitung sollte klar signalisieren, dass die Schule ein diskriminierungssensibler Ort ist. Lehrkräfte sollten wachsam sein. Leute, die diskriminierend auftreten, werden gerne laut und schüchtern Menschen ein. Da kostet es schon viel Mut, sich dagegen zu wehren. Diesen Mut sollten Lehrer unterstützen. Denn die Menschen, die laut und bullyhaft auftreten, tun das ja deshalb, weil sie dominieren wollen. Wenn die Schule sich hier klar positioniert, ist das die richtige Grundlage dafür, sich zur Wehr zu setzen.

Kann man die Schulen dabei unterstützen?

QueerNet RLP bietet Schulen an, „Schule der Vielfalt“ zu werden. Wir verleihen diesen Titel in enger Abstimmung mit dem rheinland-pfälzischen Bildungsministerium. So honorieren wir die Bildung von Queer-AGs, die etliche Schulen anbieten. Damit können die Schulen ein Zeichen setzen, dass es völlig ok ist, queer zu sein.

Und was können die Gemeinden tun?

Verwaltungen könnten ein Zeichen setzen, in dem sie am 17. Mai die Regenbogenfahne hissen, um zu zeigen, dass man sich gegen Diskriminierung von queeren Menschen wendet. Man könnte im Foyer entsprechendes Informationsmaterial auslegen, Plakate oder ein Regenbogenband aufhängen. Damit wird deutlich: Vielfalt ist die Grundlage dessen, wie wir zusammenleben. Denn es geht um Sichtbarkeit. Und jede einzelne Person sollte überdenken, wie man über seine Mitmenschen spricht: Benutzen wir abwertende Begriffe und bezeichnen wir zum Beispiel heterosexuelle Beziehungen womöglich als „normal“ und unterstellen damit, dass nicht-heterosexuelle Beziehungen nicht „normal“ sind? Beide sind, was sie sind: Liebesbeziehungen und gibt es etwas Schöneres als die Liebe?

Zur Person

Joachim Schulte (71) ist Sprecher von QueerNet Rheinland-Pfalz. Er stammt aus Nordrhein-Westfalen und lebt heute in Mainz. Der ehemalige Gymnasiallehrer ist seit 1978 in der Schwulenbewegung aktiv. 1979 war er in Bremen Mitorganisator einer der ersten beiden Christopher Street Days in der Bundesrepublik. 2012 erhielt das SPD-Mitglied für sein Engagement für die Akzeptanz von Lesben und Schwulen das Bundesverdienstkreuz am Bande.