Die Queen-Coverband We Rock Queen spielt anlässlich des 1250. Jubiläums der Ortsgemeinde Weisenheim am Sand am Samstag, 18. September, beim Verein Musik und Kultur (MuK) im Ludwigshain. Zum Konzert, das um 20 Uhr beginnt, gibt es ab Donnerstag, 12. August, Karten im Vorverkauf unter www.muk-weisenheim.de. We Rock Queen wird ein bis zu drei Stunden dauerndes Konzert in Weisenheim am Sand spielen und dabei die bekannten Hits der Kultband vortragen wie „I Want To Break Free“, „Radio Gaga“, „We Will Rock You“, „I Want It All“ und „We Are The Champions“.

Frontmann: Sänger Sascha Kleinophorst

Bandleader und Gitarrist Frank Rohles sowie Schlagzeuger Boris Ehlers gehörten zur Originalbesetzung des Queen-Musicals „We Will Rock You“ in Köln. Außerdem mit dabei sind Bassist Erhard Wollmann, Schlagzeuger Boris Ehlers und Keyboarder Marco Lehnertz. Als Frontmann agiert seit 2017 Sänger Sascha Kleinophorst. Die Tickets kosten 25 Euro (ermäßigt 20 Euro).