Passend zu den Sommerferien und dem damit anstehenden Urlaub erinnert die Kreisverwaltung an die von der Landesregierung beschlossene Quarantänepflicht für alle Einreisenden aus Risikogebieten im In- und Ausland. Danach sind Personen, die aus einer Risikoregion nach Rheinland-Pfalz einreisen, verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise in eine 14-tägige Quarantäne zu begeben. Die Quarantänepflicht gilt nicht für Durchreisende. Sie kann zudem entfallen, wenn Menschen ein ärztliches Attest vorlegen können, das nach einem Corona-Test bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für eine Infektion und keine Symptome vorliegen. Der Test darf höchstens 48 Stunden vor der Einreise erfolgt sein.

Das Gesundheitsamt ist erreichbar unter Telefon 06322 961-7401 und per E-Mail an gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de. Aktuelle Informationen über Risikogebiete gibt es auf der Website des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de.