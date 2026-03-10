Bei der Mitgliederversammlung des Pfälzerwald-Vereins Wachenheim sind langjährige Mitglieder geehrt worden. Auch eine besonders aktive Wanderin erhielt eine Auszeichnung.

Zunächst blickte bei der Versammlung Stefan Stroh, Vorsitzender des Pfälzerwald-Vereins Wachenheim, auf ein erfolgreiches Wanderjahr mit insgesamt 35 Veranstaltungen zurück. Sein Dank galt allen Helfern, die an der Organisation und Durchführung der Aktivitäten beteiligt waren. Die Zahl der Mitglieder (325) konnte Strohs Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahr (317) leicht gesteigert werden. Für den diesjährigen Wandermarathon anlässlich des Wachenheimer Burg- und Weinfestes werde erstmals eine Online-Anmeldung möglich, erklärte der Vorsitzende außerdem.

Kassenwartin Rosemarie Rank sprach im Anschluss von einer „gesunden Kassenlage“. Der stellvertretende Vorsitzende Peter Trost lobte die daran beteiligten Aktiven für den Baumschnitt auf der Streuobstwiese im Poppental und verwies auf eine erfolgreiche Apfelernte und anschließende Produktion von Saft.

1232 Teilnehmer an 25 Wanderungen

Wanderwart Peter Klehenz erinnerte an die 25 veranstalteten Wanderungen. 1232 Teilnehmer hätten dabei insgesamt 23.283 Kilometer zurückgelegt, berichtete er. Besonders fleißig unterwegs war dabei im vergangenen Jahr wieder Eveline Braun: Die unermüdliche Wanderin wurde bei der Mitgliederversammlung für 50 Wanderjahre geehrt. Sie hat pro Wanderjahr mindestens neun Touren absolviert. „Es war die beste Entscheidung meines Lebens, in den Pfälzerwald-Verein einzutreten“, sagte Eveline Braun nach der Ehrung.

Lieselotte Ries wurde für ihre 75-jährige Mitgliedschaft im Verein geehrt. Brigitte und Siegfried Hauer erhielten eine Auszeichnung für ihre 50-Jährige Zugehörigkeit. Adolf Müller und Siegfried Hauer wurde die Ehrenmitgliedschaft im Verein der Wachenheimer Wanderer verliehen.