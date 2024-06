Ein Auf und Ab: Rund 30 Hardenburger und ihre Gäste haben am Sonntagabend im Bürgerhaus des Dürkheimer Ortsteils das letzte Vorrunden-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz verfolgt. Auf diesem Bild freuen sich die Kerwebesucher gerade über den Treffer von Robert Andrich, der dann aber wieder aberkannt wurde. Deutlich weniger nervenaufreibend als das Fußballspiel, das schließlich mit einem Unentschieden endete, ging es bei der Hardenburger Kerwe insgesamt zu.

Ortsvorsteher Thorsten Brand (CDU) zog am Montag ein „durchweg positives“ Zwischenfazit. Zwar habe man gemerkt, dass am Wochenende noch mehrer Konkurrenzveranstaltungen stattgefunden haben, die Vereine seien aber zufrieden. Auch das Wetter habe mitgespielt – während des Kerwebetriebs blieb es trocken. Eine besonders große Gaudi sei das Lebend-Kicker-Turnier gewesen, so Brand. Am Montagabend geht die Hardenburger Kerwe mit einer Tombola des Heimatvereins zu Ende.