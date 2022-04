Die Polizei ist am Donnerstagabend um 19.30 Uhr zu einem Einsatz in der Straße „In den Kastaniengärten“ in Bad Dürkheim gerufen worden. Ein junger Mann sei in einer psychischen Ausnahmesituation gewesen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der Einsatz, der rund zweieinhalb Stunden gedauert habe, habe schließlich damit geendet, dass der Mann festgenommen worden sei. Er habe keinen Widerstand geleistet. Es sei nicht auszuschließen gewesen, dass er sich selbst oder andere in Gefahr bringen könnte, weshalb er in eine Fachklinik gebracht worden sei. Eine Gefahr für Unbeteiligte habe nicht bestanden, so die Polizei.