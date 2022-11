Der Kartenvorverkauf für die Seniorenprunksitzung bleibt weiter hinter den Erwartungen des SV Weisenheim am Sand zurück. Trotzdem will der Elferrat des Sportvereins das Risiko eingehen und die Sitzung am 15. Januar um 14.11 Uhr nicht absagen. Das habe der Elferrat in einer Versammlung am Donnerstagabend beschlossen, erklärte Elferratspräsident Frank Roos. „Das sind alles treue Fasnachter, die wir durch eine Absage nicht enttäuschen wollen“, erläuterte er die Beweggründe. Man hoffe noch auf eine schwarze Null am Ende. Rund 150 Karten seien bislang verkauft.

Bei noch 50 Karten mehr wäre der SV in einem Bereich, in dem sich die Veranstaltung anfange zu lohnen. Die Altersgruppe scheut vermutlich aus Angst vor einer Corona-Sitzung die Teilnahme. Knapp 300 Besucher fasst die SV-Halle.

Ebenfalls noch Karten gibt es für die zweite Freitagssitzung am 20. Januar, 19.33 Uhr. Die anderen drei Prunksitzungen sind ausverkauft. Karten zu je 22 Euro können reserviert werden unter prunksitzung@sv-weisenheim.de.