Vor der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts in Frankenthal hat am Dienstag ein Prozess gegen einen 53-Jährigen begonnen. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, in einem Telefonanruf im Mai 2022 gedroht zu haben, eine Bombe im Amtsgericht in Bad Dürkheim hochgehen zu lassen. Das Gerichtsgebäude musste deshalb geräumt werden. Eine Bombe wurde jedoch nicht gefunden.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann außerdem schweren Raub, Beleidigung, Bedrohung und Nötigung vor. Mehr zu diesem Verfahren lesen Sie hier.