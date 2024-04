Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gefährliche Körperverletzung, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung: Das wirft Staatsanwältin Kerstin Sauer einem 27-Jährigen aus Ludwigshafen vor, der bis Anfang April in einer Bad Dürkheimer Einrichtung gelebt hat. Am Montag kamen in dem Prozess vor der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal Zeugen zu Wort, die der Mann attackiert haben soll.

„Es geht in dem Verfahren darum zu schauen, wie man Ihnen helfen kann“, sagte der Vorsitzende Richter Karsten Sauermilch zu dem 27-Jährigen. Ziel der Staatsanwaltschaft