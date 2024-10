Weil die Gemeinschaft in der Kirche „attraktiv und lebendig“ bleiben soll, laden Pfarrerin Jasmin Brake und Gemeindediakon Jochen Bendl für die Protestantischen Kirchengemeinden Hardenburg, Leistadt und Ungstein am Donnerstag, 10. Oktober, zur Werkstatt „Attraktive Kirche“ nach Leistadt ein.

„Kirche befindet sich im Wandel. Es gibt weniger Kirchenmitglieder, weniger Kirchensteuern und weniger Nachwuchs in kirchlichen Berufen“, schreiben Brake und Bendl in einer Pressemitteilung. Der Trend ginge auch an der sprichwörtlichen „Kirche im Dorf“ nicht spurlos vorüber. „Gerade jetzt kommt es darauf an, den Wandel zu gestalten und Kirche neu zu denken“, heißt es weiter.

Auftakt in Leistadt

Die Protestantischen Kirchengemeinden Hardenburg, Leistadt und Ungstein laden deshalb ein, „an einer lebendigen und attraktiven Kirche im Dorf mitzuwirken“. Dazu eröffnen Pfarrerin Brake und Gemeindediakon Bendl am Donnerstag, 10. Oktober, ab 18 Uhr (Ende: 21.30 Uhr) die Werkstatt „Attraktive Kirche“ im Protestantischen Gemeindehaus Leistadt (Waldstraße 54). Für das leibliche Wohl wird laut Kirchengemeinde gesorgt.

Die Werkstatt „Attraktive Kirche“ soll der Auftakt sein für einen kreativen Prozess, aus dem konkrete Projekte entstehen können. Niemand verpflichte sich durch die Teilnahme an der Werkstatt zu einem weitergehenden Engagement, betonen Pfarrerin Brake und Gemeindediakon Bendl.

Anmeldung

Interessierte sollen sich bis Montag, 7. Oktober, bei Bendl für die Werkstatt anmelden, entweder übers Telefon 06322 987692 oder per E-Mail an jochen.bendl@evkirchepfalz.de.