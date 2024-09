Zum fünften Mal startet die Protestantische Kirchengemeinde Bad Dürkheim ein Gospelchorprojekt. Wie die Kirchengemeinde mitteilt, eigne sich das Projekt sowohl für erfahrenere Sängerinnen und Sänger als auch für Neueinsteiger. Ziel sei die musikalische Gestaltung eines Gottesdienstes am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, 10 Uhr, in der Schlosskirche. Die Proben finden jeweils donnerstags, 20 Uhr, in der Burgkirche statt. Chorleiter ist Volker Gütermann, der seit 30 Jahren Gospelchöre leitet. Dieser habe bereits bei den vergangenen vier Projekten „mit den Sängerinnen und Sängern die Chorproben sehr humorvoll und professionell gestaltet“, so die Mitteilung. Die Teilnahme ist unangemeldet möglich. Los geht es am Donnerstag, 26. September, 20 Uhr.