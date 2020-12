Ein „Hoffnungsband“ im Lockdown wollen die Protestantischen Kirchengemeinden Hardenburg, Leistadt und Ungstein knüpfen. Das hat Pfarrerin Jasmin Brake angekündigt. Nach ihren Angaben finden interessierte Gläubige zu Silvester und ab Januar an den Wochenenden einen ermutigenden Impuls an den Kirchentüren (in Hardenburg an der Gemeindesaal-Tür). Dieser Impuls beinhaltete laut Brake einen Brief mit Gebet, Liedtext, Gedicht und Segen. Dieser kurze Impulse sei „zum Nachdenken“ und „zur Ermutigung“ in dieser Zeit gedacht. Außerdem sei das Angebot auch als Anregung zu verstehen, hinaus an die frische Luft zu gehen. „Das tut Leib und Seele gut“, so Pfarrerin Brake. Ein in Leistadt angekündigter Gottesdienst am 3. Januar werde wegen des Lockdowns abgesagt, teilt Brake weiter mit.