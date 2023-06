Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem Großprojekt sollen in diesem Jahr mehrere Probleme in Erpolzheim gelöst werden. Bürgermeister Alexander Bergner spricht von einem „Glückstreffer“. Ort des Geschehens ist die L526 am Ortsausgang in Richtung Birkenheide.

An dieser Stelle gibt es schon seit längerem Probleme mit den Zu- und Abfahrten zum Betonwerk Waibel, das auf der einen Seite der Straße ist, und zu dem Pferdepensionsbetrieb