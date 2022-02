Seit 1995 sammelt der Dürkheimer Augenarzt Michael Zaczkiewicz über den Freundeskreis Nadija Spenden für eine Einrichtung für spastisch gelähmte Kinder in der Westukraine. Damit sie dort trotz des Krieges weiter unterstützt werden, ist der Mediziner mit ukrainischen Wurzeln derzeit unermüdlich im Einsatz.

Michael Zaczkiewicz kann es immer noch nicht so richtig fassen. Dass Russland sogar die Westukraine angreifen könnte, hat der Dürkheimer Augenarzt sich nie vorstellen können. „Und doch ist es jetzt passiert. Der Russe kommt“, sagt er am Freitagvormittag am Telefon. Er ist kurz vor dem Sprung in seine Dürkheimer Praxis und hat schon unzählige Telefonate geführt mit Verwandten und Freunden in der Ukraine. Im Zentrum seiner Bemühungen steht das Behindertenzentrum Dzherelo in Lemberg (Lwiw). Die mit 730.000 Einwohnern wichtigste Stadt in der Westukraine liegt nur 80 Kilometer von der polnischen Grenzen entfernt. Das dortige Zentrum für Kinder und Jugendliche ist durch seine verschiedenen Einrichtungen mit Kita, Schule und Werkstatt inzwischen vergleichbar mit der Dürkheimer Lebenshilfe – auch dank der Spenden, die Zaczkiewicz mit dem in Bad Dürkheim bekannten Freundeskreis Nadija seit 1995 sammelt. Über 30.000 Euro kommen jährlich zusammen – auch über Benefizkonzerte. So tritt der ukrainische Nationalchor in Bad Dürkheim regelmäßig auf, um für das Zentrum, in dem hauptsächlich spastisch gelähmte Kinder betreut werden, ohne Honorar zu singen. Mit ukrainischen Volksweisen hat das Solistenensemble zuletzt im Dezember 2019 in der Schlosskirche die Zuhörer verzaubert. Sogar während der Pandemie, als keine Konzerte möglich waren, blieben die Unterstützer in und um Bad Dürkheim der Hilfsorganisation treu. So gehört die Sektkellerei Schloss Wachenheim seit über 20 Jahren zu den Großspendern.

Rund 250 Kinder und Jugendlichen sind jetzt zu Hause bei ihren Eltern

Eigentlich hatte der Freundeskreis Nadija gehofft, in diesem Jahr wieder Konzerte veranstalten zu können. Doch durch den Krieg in der Ukraine ist dieser Wunsch erst einmal in weite Ferne gerückt. Auf Spenden angewiesen ist man in der Ukraine aber jetzt mehr als zuvor. Die rund 250 Kinder und Jugendlichen sind jetzt zu Hause bei ihren Eltern, denn die Einrichtung musste wegen der Kämpfe erst einmal geschlossen werden. „Ich fürchte, dass Dzherelo finanziell bald die Luft ausgeht. Das Gas ist viel zu teuer geworden und die Sponsoren aus der Ukraine spenden alles, was sie haben, jetzt erst einmal ans Militär“, berichtet der Augenarzt, dessen Eltern in der Westukraine geboren wurden.

Zaczkiewicz, der sich scherzhaft „einen ukrainischen Pfälzer“ nennt, hat mit dem Krisenstab bei der Caritas Kontakt aufgenommen, um zu klären, ob Spenden für Dzherelo weiterhin möglich sind. „Die Gelder kommen weiterhin zu 100 Prozent bei der Caritas an“, versichert er.

„Es ist alles verrückt“

Mit dem Handy hält Zaczkiewicz Kontakt zur Ukraine, viele seiner Verwandten und Freunde haben Schutz gesucht in einem der über 1000 Luftschutzbunker in Lemberg. „Alle Leute, die ich kenne, wollen trotz ihrer engen Westkontakte in der Ukraine bleiben. Eine Flucht kommt für sie nicht in Frage, weil sie dann ihre Heimat aufgeben würden. Dabei ist die polnische Grenze ganz nah“, sagt Zaczkiewicz und verhehlt nicht, wegen dieser mutigen Haltung stolz auf seine ukrainischen Freunde zu sein. Seit Wochen lebten die Ukrainer in einem Alarmzustand und hätten sich auch Vorräte zugelegt. Dass die Medizinstudentin aus der Westukraine, die von Zaczkiewicz finanziell unterstützt wird, jetzt aber von der geschlossenen Uni zum Militär wechselt, um verwundete Soldaten zu pflegen, damit habe weder er noch sie selbst rechnen können. „Keiner hat das alles zuvor für möglich gehalten. Es ist alles verrückt“, sagt Zaczkiewicz.

Spenden