Zwei weitere Brunnen sollen die Trinkwasserversorgung in der VG Freinsheim auf Dauer sichern. Derzeit gibt es in Herxheim am Berg eine Probebohrung. Eine weitere folgt im Februar in Freinsheim. Dabei ist auch Glück im Spiel.

Aus vier Brunnen im Krumbachtal in Bobenheim am Berg werden die Bürger der Verbandsgemeinde mit Trinkwasser versorgt. Insbesondere auf Nummer drei kann man im Wasserwerk nicht verzichten. Er liefert im