Zu drei Open-Air-Aufführungen auf der Wiese vorm Casinoturm lädt das Theader Freinsheim von Freitag bis Sonntag ein. Zu sehen bekommen die Gäste „De kläne Prinz“ und „Angel in Celloland“.

Auf die in pfälzischer Mundart präsentierte Theaterversion des Kinderbuch-Klassikers „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry dürfen sich Besucher des Theader Freinsheim freuen. Zu sehen gibt es „De kläne Prinz“ mit Christian Birko-Flemming und Anja Kleinhans am Freitag und Samstag, 11. und 12. September, jeweils um 19.30 Uhr, auf der Wiese vor dem Casinoturm. Das Stück richtet sich laut Gastgeber und Schauspielerin Kleinhans an „alle im Herzen jung Gebliebenen und solche, die es wieder werden wollen“.

Am Sonntag, 13. September, um 19.30 Uhr erwartet die Gäste „Angel in Celloland“. Darin laden Anja Kleinhans als Pälzer Engelsche und das Duo Celloland, bestehend aus dem Cellisten Burkard Maria Weber und dem Gitarristen Alex Lützke, ein zu einer erzählerischen und musikalischen Reise, die das Publikum humorvolle, luftig-leichte und gleichzeitig angenehm-geerdete neue Sichtweisen auf die spannende Unternehmung Leben entdecken lasse. „Es erwartet Sie ein buntes Repertoire aus orientalischen, daoistischen und pfälzischen Mutmachgeschichten, dazu spannende klassische Musikstücke und Eigenkompositionen der Musiker“, kündigt die Veranstalterin an. Einlass ist an allen drei Tagen um 18.15 Uhr, der Eintritt kostet 20 Euro pro Person. Reservierung ist zwingend erforderlich per E-Mail an tickets@theader.de. Es gelten die aktuellen pandemiebedingten Hygiene- und Verhaltensregeln.