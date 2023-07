Der Weinbau der Lebenshilfe feiert am Wochenende Premiere: Erstmals gibt es auf dem Gelände des Betriebs ein Weinfest. Auch die Jugendstadtkapelle tritt auf.

„Wir haben einen Frühlingsmarkt, das Parkfest und einen Weihnachtsmarkt. Was wir noch nicht hatten, war ein Weinfest“, schildert Gabriel Huber, Leiter des Lebenshilfe-Weinbaus, die Überlegungen. „Jedes Pfälzer Weingut hat sein eigenes Fest, und das wollten wir auch“, ergänzt er.

Anders als viele Betriebe verfüge man an der Sägmühle allerdings nicht über einen eigenen Hof, sondern über ein eher funktionales Betriebsgelände. Dennoch werde man auch dort am Wochenende Festatmosphäre schaffen, kündigt Huber an. Unter dem Carport wird eine Bühne aufgebaut, auch eine Hüpfburg für Kinder hat das Team organisiert. Livemusik gibt es am Samstag zwischen 17 und 19 Uhr, anschließend sorgt ein DJ für Musik. Die Jugendstadtkapelle tritt am Sonntag um die Mittagszeit auf.

„Im kommenden Jahr hoffen wir, dass die große Stadtkapelle kommt“, sagt Huber. Der Weinbau der Lebenshilfe will aber nicht nur für Schorle und Pfälzer Spezialitäten aus der Lebenshilfe-Küche sorgen, sondern auch Werbung in eigener Sache machen. „Wir wollen die Chance nutzen, dass unsere Gäste auch unsere Weine aus der Dreiviertel-Liter-Flasche probieren können“, erklärt Huber.

Ursprünglich habe man über eine Verkostungszone nachgedacht, diese Idee aber aufs kommende Jahr vertagt. Das Fest sei nur möglich, weil Mitarbeiter aus allen Bereichen der Lebenshilfe anpacken und auch einige Menschen mit Beeinträchtigung die Bereitschaft signalisiert hätten, zu helfen.

Termin

Weinfest auf dem Gelände des Lebenshilfe-Weinbaus am Samstag, 8. Juli, 15 bis 24 Uhr, und Sonntag, 9. Juli, 11 bis 18 Uhr.