Micaela Mayer vom Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen hat dem Schulgartenteam der von Carlowitz-Realschule Plus am Mittwoch einen Geldpreis und eine Plakette für die naturnahe Umgestaltung des Schulgeländes überreicht. Es war der krönende Abschluss eines langen Projekts.

Der fünfjährige Wettbewerb, an dem sich die Weisenheimer Realschule beteiligt hat, läuft Ende Dezember aus. Mit der Anlage eines letzten Beets am Schulgelände fand das Projekt am Mittwoch seinen Abschluss. Wie Fachbereichsleiter Biologie Markus Hundsdorfer sagte, wurden inzwischen vom Preisgeld bei einer Wildstaudengärtnerei aus Alzey heimische Pflanzen mit besonderen Standortansprüchen für diesen Gartenteil angeschafft. Schülerinnen und Schüler der AG Natur und Ökologie haben die Fläche bereits gerodet und für die Bepflanzung vorbereitet.

Begonnen hatte die naturnahe Umgestaltung des gesamten Schulgeländes schon vor 18 Jahren. Nach Plänen eines Gesamtkonzepts wurden einzelne Teile nach und nach einbezogen bis die Anlage jetzt vollkommen fertiggestellt wurde. Diese Umgestaltung floss auch in das vom Biosphärenreservat erstellte Gutachten ein. Micaela Mayer bedauerte, dass der ursprünglich im Projekt geplante Schüleraustausch mit einer französischen Partnerschule wegen der Pandemie nicht stattfinden konnte.