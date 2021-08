Zehn Preisträger des 36. Karel-Kunc-Musikwettbewerbs der Stadt Bad Dürkheim stellten sich am Sonntag mit einem fulminanten Abschlusskonzert in der Brunnenhalle vor und begeisterten mit virtuosen Leistungen.

Coronabedingt musste das Konzert in der Brunnenhalle in zwei separaten Teilen gespielt werden. Zur Eröffnung spielte das jüngste Duo des Wettbewerbs aus der Altersgruppe bis zehn Jahre. Valeria Wand und Clara Kefer erstaunten das Publikum mit ihrer leidenschaftlichen und virtuosen Interpretation der Schostakovic-Sonate Op. 40 Nr. 2 für Cello und Klavier. Sie wurden mit einem ersten Preis und dem anteiligen Förderpreis ausgezeichnet.

Auch zeitgenössische Komponisten wie Pierre Jalbert gehörten zum Repertoire der Teilnehmer. Antonios Topalidis und Joscha Wagner spielten den 2. Satz seiner Sonate für Cello und Klavier. 2018 waren die Geschwister Maria und Anna Kochkine als jüngstes Duo angetreten. In diesem Jahr erreichten sie einen dritten Preis in der Altersgruppe 15 bis 16 Jahre mit ihrem Vortrag einer romantischen Liedkomposition von Vinzenzo Bellini.

Kunstlieder und Sonaten

Vom Komponisten Sergej Prokofjew hatten sich Anastasia Ostapenko (Klavier) und Konstantin Arestov (Cello) das Andante grave aus der Sonate C-Dur Op 119 ausgesucht und in ihrer Altersgruppe 17 bis 18 Jahre den ersten Preis und einen Anteil am Förderpreis erreicht. Ebenfalls zum Kreis der Förderpreisträger gehören Leon He, Klavier, und Eva Dannowski, Violine. Das Allegro aus der Sonate A-Dur von César Franck interpretierten sie ausdrucksstark.

Den zweiten Teil des Abschlusskonzerts begannen zwei Duo-Besetzungen, die sich den ersten Preis in ihrer Altersgruppe 13 bis 14 Jahre teilten: Clara Mandler, Klavier, und Marie Helling, Violine, spielten das Finale aus der Sonate d-Moll für Cello und Klavier Op. 9 des spätimpressionistischen polnischen Komponisten Karol Szymanowski. Andreas Salaru, Klavier, und Arne Zeller, Cello, hatten das Allegro der Sonate a-Moll D 821 von Franz Schubert ausgewählt.

Aus der Bratschensonate Nr. 2 in F-Dur, op. 22 spielten Danai Vogiatzi, Klavier, und Céline Eberhardt, Viola, das Finale Allegro giocoso und erhielten in ihrer Altersgruppe 15 bis 16 Jahre zu Recht den ersten Preis. Ebenfalls einen ersten Preis erreichte das Duo Kunstlied mit Isabelle Bürmann, Gesang, und Fridolin Bosse, Klavier. In der Altersgruppe 15 bis 16 Jahre überzeugten sie Zuhörer und Jury mit Liedern von Purcell, Mendelssohn-Bartholdy und Mozart.

Preisträger spielen erneut im Januar

Zum Abschluss des Preisträgerkonzerts hörte das Publikum noch einmal ein förderpreiswürdiges Duo. Yimei Ma (Klavier) und Ferdinand Heuberger (Posaune) aus der Altersgruppe 17 bis 18 Jahre überzeugte mit Auszügen aus der Suite für Posaune und Klavier des dänischen Komponisten Axel Jørgensen und dem Titel „Whimsy“ des zeitgenössischen englischen Komponisten Brian E. Lynn.

Gabriele Weiß-Wehmeyer lud die Preisträger ein, mit einem Titel ihrer Wahl zum VR-Bank-Schlarb Konzert am 17. Januar 2021 nach Bad Dürkheim in die Brunnenhalle zu kommen.

Beigeordnete Judith Hagen dankte neben allen ehrenamtlichen Helfern vor allem dem Ehepaar Kunc, das den Preis als Stiftung zur Erinnerung an ihren im Alter von 14 Jahren verstorbenen Sohn Karel errichtet hat. Er war lange Jahre Schüler der städtischen Musikschule.

Wettbewerbsleiterin Gabriele Weiß-Wehmeyer betonte das hohe Niveau, das die Teilnehmer erreichten. Vier Duos erzielten bei den Wertungsspielen die Höchstpunktzahl und und erhielten je ein Viertel des Förderpreises der VR-Bank.