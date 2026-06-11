Eltern aus dem Kreis Bad Dürkheim mit einem Schreibaby können Unterstützung bei der präventiven Elternberatung in Speyer suchen.

Die Stadt Speyer bietet seit 2024 eine präventive Sprechstunde für Eltern mit sogenannten Schreibabys an. Das teilt der Kreis Bad Dürkheim mit. Die Beratung findet in der Heinrich-Heine-Straße 8 in Speyer statt und ist kostenfrei. Sie ist in den Bereich Frühe Hilfen der Stadt Speyer integriert und steht auch Familien aus dem Landkreis Bad Dürkheim offen.

Als Schreibaby gilt ein Säugling, der über einen Zeitraum von mehr als drei Wochen an mehr als drei Tagen pro Woche länger als drei Stunden schreit. In diesem Fall brauchen die Familien spezielle Unterstützung. „Das ist eine Riesenbelastung für die Mütter und Väter, die sich fragen, ob sie was falsch machen, ob es ihrem Kind nicht gut geht“, wird Theresa Hatzfeld zitiert, die im Jugendamt der Kreisverwaltung für Frühe Hilfen zuständig ist. In der Beratung erhalten Eltern Informationen zum kindlichen Nervensystem sowie praktische Hinweise zum Umgang mit der Situation.