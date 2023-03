Von Anna Fäth

Am Dienstagabend war über Bad Dürkheim und der Region ein besonders prachtvolles Abendrot zu sehen. „Abendrot – Schönwetterbot’, Morgenrot – mit Regen droht“. So lautet eine alte Bauernregel. Aber was ist da dran?

Wolfgang Lähne, Klimatologe und Meteorologe beim Wetterbüro Klimapalatina in Maikammer, erklärt die Entstehung des Abendrots so: Die innerhalb der Lufthülle der Erde, auch Atmosphäre genannt, vorkommenden Moleküle streuen die Lichtstrahlen der Sonne. Besonders stark ist dabei die Streuung von blauem Licht – im Gegensatz zu der von rotem. Der Himmel erscheint uns tagsüber deshalb blau, obwohl sich weißes Sonnenlicht gleichmäßig aus allen mit dem menschlichen Auge wahrnehmbaren Farben zusammensetzt.

Streuung am Morgen und Abend stärker

Während die Sonne auf- oder untergeht, muss ihr Licht einen erheblich längeren Weg durch die Atmosphäre zurücklegen, als wenn sie hoch am Himmel steht. Verständlich also, dass die Streuung zu diesen Zeiten deutlich stärker ist. Der Anteil an blauem Licht, der uns auf direktem Weg von der Sonne erreicht, sinkt so sehr, dass die Sonne eine rötliche Farbe annimmt. Und das gilt nicht nur für die Sonne selbst: Da die Luft das blaue Licht viel stärker streut als das rote, erreicht uns überwiegend das schwächer gestreute rote – eben in Form eines Morgen- oder Abendrots.

Doch warum war das Abendrot am Dienstagabend so intensiv? „Der Himmel war im Westen sehr klar und wolkenfrei und die Sicht dadurch sehr gut“, sagt der Klimatologe und Meteorologe, der das Himmelsschauspiel selbst beobachtet hat. Doch es gibt noch eine weitere Voraussetzung: Es müssen sich viele Teilchen in der Atmosphäre befinden, die das Sonnenlicht reflektieren und brechen können. Meist sind das kleine Wassertröpfchen oder Staub. Im Osten waren am Dienstag noch ein paar abziehende Wolken zu sehen, deren Feuchtigkeit für die Streuung sorgte.

Wie zutreffend ist die Bauernregel?

Und wie verhält es sich mit der Bauernregel? Unser Wetter kommt oft von Westen her. Nähert sich am Abend bei uns nicht gerade ein Tiefdruckgebiet aus dieser Richtung an, ist bei Abendrot die Wahrscheinlichkeit für schönes Wetter am nächsten Tag ziemlich hoch. Und beim Morgenrot? Ist es bei Sonnenaufgang im Osten klar, ziehen aus Westen aber Wolken heran, spricht vieles für Morgenrot – und für ein aufziehendes Tiefdruckgebiet. Dann droht Regen – somit habe die Bauernregel bei uns oftmals durchaus ihre Richtigkeit, sagt Lähne.