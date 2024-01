Wegen des kurzfristigen Ausfalls von Personal gelten in der Dürkheimer Postfiliale in der Mannheimer Straße diese Woche zum Teil geänderte Öffnungszeiten. Bereits am Montag war die Filiale geschlossen geblieben. Hier sei man „von einer ungewöhnlichen Häufung von Erkrankungsfällen überrascht worden“, teilte Mediensprecher Hartmut Schlegel auf Anfrage mit. Da am Freitagnachmittag und am Samstag eine Vertretungskraft ausfalle, müsse die Filiale auch am Freitag nach 12.30 Uhr sowie am Samstag komplett geschlossen bleiben. Ab Montag soll die Filiale wieder regulär geöffnet sein. „Für unzustellbare Sendungen, die in der Filiale zur Abholung bereit liegen, verlängern wir die Lagerzeit, sodass die Empfänger genug Zeit haben, die Sendungen in Empfang zu nehmen“, verspricht der Mediensprecher. Der Selbstbedienungsbereich bleibe geöffnet. Die meisten Bankgeschäfte seien somit weiterhin möglich. kth