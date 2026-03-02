Die Postbank schließt ihre Filiale in der Mannheimer Straße. An welchen Stellen Kunden jetzt Dienstleistungen und Geld erhalten.

Die Postbank-Filiale in der Mannheimer Straße 11a schließt zum 28. April. Das teilt ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Kunden werden ab diesem Zeitpunkt an die Postbankfiliale in Frankenthal verwiesen. Dort stehe ihnen ein „vollumfängliches Dienstleistungsangebot“ zur Verfügung.

Doch wie sieht die Situation für Kunden vor Ort dann aus? In Bad Dürkheim bieten verschiedene Einzelhändler weiterhin die Bargeldabhebung an. Über das Bargeld-Code-Verfahren erhalten Postbank-Kunden Summen bis 999,99 Euro unter anderem beim Rewe-Markt in Wachenheim oder auch beim Toom-Baumarkt im Bruch. Bis zu 200 Euro zahlen der Edeka-Markt Am Obstmarkt, der Müller Drogeriemarkt in der Weinstraße Süd, der Netto-Markt in der Mannheimer Straße und der Lidl-Markt im Bruch aus. Einen Geldautomaten der Cash-Group, zu der die Postbank gehört und an dem eine kostenlose Geldabhebung möglich ist, wird es nach der Filialschließung nicht mehr geben.

Was wird aus den Mitarbeitern?

Die Mitarbeiter der Bad Dürkheimer Filiale werden auch nach der Schließung weiterhin für die Postbank tätig sein. „Für die Mitarbeitenden haben wir betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen“, sagt dazu der Sprecher des Unternehmens. Kundenberater würden unverändert beschäftigt in anderen Filialen oder einem der regionalen Beratungscenter, die das Unternehmen für die Beratung per Video und Telefon aufbaue. Mit anderen Mitarbeitern sei man im Gespräch. In diesem Zusammenhang bringt der Sprecher Altersteilzeit und Abfindungen ins Spiel.

Hintergrund zur Schließung der Filiale in der Mannheimer Straße 11a ist laut Unternehmen eine angesichts der Digitalisierung deutliche Veränderung im Verhalten der Postbank-Kunden. „Wir stellen fest, dass unsere Mobile- und Online-Angebote zunehmend stärker genutzt werden, und zwar über alle Altersgruppen hinweg“, sagt der Unternehmenssprecher. Diese Veränderungen führten dazu, dass Kunden die stationären Angebote in den Filialen weniger stark nachfragten. Die Postbank will sich daher mittelfristig zu einer „Mobile first“-Bank entwickeln, was auch ein kleineres Filialnetz bedeutet. Die Filialen blieben aber ein wichtiger Angebotsbaustein.

Post: Komplett-Angebot an neuer Stelle

Von der Schließung der Postbank ist auch die Deutsche Post betroffen. Bisher hatte die Postbank in der Mannheimer Straße auch deren Dienstleistungen angeboten. Nach Bekanntwerden der Aufgabepläne hatte sich die Deutsche Post auf die Suche nach einem Partner begeben, um in Bad Dürkheim auch zukünftig einen umfänglichen Service anzubieten. Der ist mittlerweile gefunden. Der MK Phone Shop, der im Januar von der Weinstraße 8 in die 13 umgezogen ist, wird mit Zeitpunkt der Schließung der Postbank zur Hauptfiliale.

„Alles“, so ein Sprecher der Deutschen Post, werde dort angeboten; von der Brief- und Paketversendung bis zum Postident-Verfahren. Dazu gehöre auch die Expressversendung ins In- wie Ausland und die Abholung von Expresssendungen. Zudem sollten ab April auch Geldüberweisungen per Western Union möglich sein. „Wir sind sehr froh über die gefundene Lösung“, so der Sprecher. Die Öffnungszeiten der neuen Hauptfiliale: Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr, Samstag 9 bis 16 Uhr.