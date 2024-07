Die Schließung der Postbankfiliale bis Ende 2026 beschäftigt viele Menschen. Die Post will einen neuen Partner für die Innenstadt suchen. Doch es gibt schon Alternativen.

Die Postbank bietet zahlreiche Dienstleistungen rund um Brief und Paket an. Doch die Filiale hatte in den vergangenen Jahren ein Manko, das auch in den Kommentaren auf der Facebook-Seite der RHEINPFALZ zur Berichterstattung zu lesen war: „Die hat ja mehr zu als auf“, so ein User. Tatsächlich war die Zweigstelle häufiger aufgrund personeller Ausfälle entweder nur eingeschränkt geöffnet oder gleich komplett geschlossen. Unabhängig von der Filiale in der Mannheimer Straße hat die Post ihr Angebot in Zusammenarbeit mit Partnergeschäften in den vergangenen Jahren erweitert. Bundesweit, erklärte Post-Sprecher Heinz-Jürgen Thomeczek, betreibe das Unternehmen nur noch drei eigene Zweigstellen.

Doch wie sind die Alternativen in Bad Dürkheim? Als Postfiliale geführt werden der Tabak-Presse-Post-Shop in der Bruchstraße 7 und der MK Phone Shop in der Weinstraße Süd 8. In den Filialen kann man unter anderem Briefmarken kaufen, Prio-Sendungen abgeben, Pakete versenden und abholen oder sich Retouren-Label ausdrucken lassen. Auch Express-Sendungen können dort abgegeben werden. DHL-Paketshops gibt es beim Büroservice Zetzsche in der Kaiserslauterer Straße 18 und bei der Agip-Tankstelle am Wurstmarktplatz. An der Agip sowie beim MK Phoneshop werden zudem Pakete von Hermes angenommen und ausgegeben. Der DHL-Konkurrent ist in der Kurstadt ebenso mit Partnershops vertreten wie dpd oder UPS.