Die Postbank-Filiale hat am Montagabend für immer geschlossen. Waren die Kunden – auch die der Post – darauf vorbereitet? Eindrücke vom letzten Öffnungstag.

Montagvormittag, 11 Uhr. Es ist der letzte Vormittag, an dem Kunden die Postbank-Filiale mit den angeschlossenen Postdienstleistungen in der Mannheimer Straße 11a noch nutzen können. Ab dem heutigen Dienstag ist sie geschlossen.

Ein Aufsteller im Eingangsbereich weist Kunden auf die Schließung hin. An den Schaltern liegen seit geraumer Zeit Flyer aus. Auch darauf informiert das Unternehmen über die Schließung und die nächste Anlaufstelle der Postbank. „Die Kunden sind gut informiert“, sagt eine Angestellte der Postbank. Entsprechend habe die Frequenz der Besucher bereits abgenommen. „Sie sehen es ja“, sagt die Angestellte. Ihr Blick schweift durch eine leere Schalterhalle, über geräumte Regale von DHL, in denen keine Päckchen- oder Paketboxen mehr zu finden sind. Am Dienstag sei das Personal noch einmal für eine Übergabe vor Ort. Dann aber bereits hinter verschlossenen Türen.

Mehr Post als Bank

In den folgenden Minuten finden doch einige Menschen den Weg in die Schalterhalle. Eine Dame gibt einen Brief ab. Ein Herr hält eine Lieferungsbenachrichtigung in der Hand. Er trägt sie auch noch mit sich, als er die Filiale wieder verlässt. Die meisten Dürkheimer nutzten die Filiale für Postdienstleistungen, sagt die Angestellte. Bei Bankgeschäften setzten viele schon lange auf Online-Banking. „In den nächsten Jahren wird sich das Filialnetz vieler Banken verändern“, ist sie sicher. Auch bei Postdienstleistungen gingen die Besuche am Schalter zurück. In einem Zeitalter, in dem E-Mails heute an vielen Stellen Briefsendungen ersetzen, ist das nicht verwunderlich. Und so sind Filialen heute weniger gefragt. Oder nicht?

MK Shop mit Kundenzuwachs

Die Weinstraße Süd 13, gleicher Tag um 11.40 Uhr. Am Tresen im hier ansässigen MK Shop hat sich eine kleine Schlange gebildet. Die meisten Kunden halten Päckchen in der Hand, die Regale im hinteren Bereich des Ladens sind gefüllt mit Postensendungen. „Hallo, wie geht’s?“, fragt Mesut Kacmaz eine Kundin, nimmt das Päckchen entgegen, kassiert, wünscht ihr einen schönen Tag. Der Kundenverkehr in seinem Laden habe sich verstärkt, sagt Kacmaz. „Vor allem seit Anfang des Monats.“ Es sei wohl der Moment gewesen, in dem in der Postbank-Filiale die Kunden anhand der Flyer verstärkt informiert worden seien. Seitdem kämen viele neue Gesichter zu ihm. Den Neukunden gefalle der Shop, entsprechend positiv seien die Rückmeldungen. „Ich freue mich, wenn es heißt, dass wir sehr freundlich sind“, sagt Kacmaz. Als Postpartner bietet er ein vollumfängliches Filial-Portfolio. Das zeigt auch der Aushang an der Eingangstür der Postbank: Darauf werden Postkunden auf das Angebot des MK Shops wie auch auf den Tabak-Presse-Postshop in der Bruchstraße 7 hingewiesen. Ab Mai, so sagt Mesut Kacmaz, käme noch die Möglichkeit des Geldtransfers per Western Union hinzu.

In der Postfiliale MK Shop von Mesut Kacmaz hat die Besucherfrequenz seit Anfang April deutlich zugenommen. Foto: Christina Schäfer

Werden die Kunden die Filiale in der Mannheimer Straße dennoch vermissen? Man will es gerne wissen, doch keiner der Kunden hat Zeit für Antworten. Nach dem schnellen Gang zur Post geht es für sie weiter zum nächsten Termin oder zum Ehemann, der im Auto wartet. „Es ist schon komisch“, beschreibt die Angestellte ihr Gefühl am letzten Tag in der Dürkheimer-Filiale. 26 Jahre ist sie hier tätig gewesen. Zumindest Zukunftssorgen hat sie nicht. „Wir wurden übernommen“, sagt sie. Zudem habe man die Mitarbeiter früh informiert über die anstehende Schließung im zweiten Quartal des Jahres. Sie sagt das scheinbar abgeklärt. Doch wer weiß, wie es ist, wenn sich der Schlüssel an diesem Abend tatsächlich zum letzten Mal im Schloss dreht und das Kapitel Postbank-Filiale in Bad Dürkheim endet.