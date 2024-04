Für den Geldautomaten in der Dürkheimer Postbank-Filiale in der Mannheimer Straße, der immer wieder defekt ist, soll ein Ersatz her. „Wir werden ihn spätestens im vierten Quartal gegen ein neues Gerät austauschen“, erklärt Postbank-Sprecher Hartmut Schlegel auf Nachfrage. Seit Wochen beschäftigt der Bargeldautomat der Postbank-Filiale in der Mannheimer Straße die Service-Techniker – und nervt die Kunden, die kein Geld abheben können.

Inzwischen ist es gelungen, den Automaten wieder zum Laufen zu bringen. Zuletzt war die Einzahlungseinheit betroffen, dafür habe erst ein Ersatzteil bestellt werden müssen. „Wir entschuldigen uns bei unseren Kundinnen und Kunden für alle Unannehmlichkeiten, die sie wegen dieses Geräts in Kauf nehmen mussten“, sagt Schlegel.